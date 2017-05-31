 Hibrit çim için start – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Hibrit çim için start

    Hibrit çim için start
    F.Bahçe yönetimi, Ülker Stadı'nın çimlerini sökerek hibrit çime dönüştürme kararı almıştı. Çalışmalar dün başlatıldı. İlk olarak stattaki mevcut çimin sökülme işlemi gerçekleştiriliyor. Çim sökülme işleminin tamamlanmasının ardından ise hibrit çim ekimi işlemlerine başlanacak. Samandıra Tesisleri'nin zemini de hibrit çime dönüştürülüyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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