 ''G.Saray’a geçilmeyelim'' – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''G.Saray’a geçilmeyelim''

    ''G.Saray’a geçilmeyelim''

    , ligi üçüncü bitirmeyi onur meselesi yaptı. Futbolcular dünkü idmanda birbirlerine Adana’yı yenip G.Saray’a geçilmeme sözü verdiler.

    F.Bahçe, sezonun son haftasında deplasmandaki Adanaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından dün sabah yaptığı çalışmayla başladı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde duruldu. Çalışma çift kale ile son buldu.

    UZUN TATİL FIRSATI
    Maça büyük önem veren sarı-lacivertli oyuncular, idman sonrası kaptan Volkan Demirel'in önderliğinde bir toplantı yapıp, birbirlerine ligi üçüncü bitirme sözü verdiler. Bunu onur meselesi yapan futbolcular, "Şampiyon olamadık, bari Galatasaray'a geçilmeyelim. Üçüncü bitirmek, Avrupa'da da sezonu geç açmak demek. Uzun tatil yapabilme fırsatını da tepmeyelim" dediler.



    ŞENER İYİLEŞTİ
    Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanına sakatlığı tamamen geçen Şener Özbayraklı da katıldı. Ozan Tufan'ın ise Adana maçına yetişme ihtimalinin olmadığı belirtildi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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