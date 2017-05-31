''G.Saray’a geçilmeyelim''
Fenerbahçe, ligi üçüncü bitirmeyi onur meselesi yaptı. Futbolcular dünkü idmanda birbirlerine Adana’yı yenip G.Saray’a geçilmeme sözü verdiler.
UZUN TATİL FIRSATI
Maça büyük önem veren sarı-lacivertli oyuncular, idman sonrası kaptan Volkan Demirel'in önderliğinde bir toplantı yapıp, birbirlerine ligi üçüncü bitirme sözü verdiler. Bunu onur meselesi yapan futbolcular, "Şampiyon olamadık, bari Galatasaray'a geçilmeyelim. Üçüncü bitirmek, Avrupa'da da sezonu geç açmak demek. Uzun tatil yapabilme fırsatını da tepmeyelim" dediler.
ŞENER İYİLEŞTİ
Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanına sakatlığı tamamen geçen Şener Özbayraklı da katıldı. Ozan Tufan'ın ise Adana maçına yetişme ihtimalinin olmadığı belirtildi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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