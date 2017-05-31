''G.Saray’a geçilmeyelim''

F.Bahçe,sezonun son haftasında deplasmandakimaçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından dün sabah yaptığı çalışmayla başladı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma veüzerinde duruldu. Çalışma çift kale ile son buldu.Maça büyük önem veren sarı-lacivertli oyuncular, idman sonrası kaptan'in önderliğinde bir toplantı yapıp, birbirlerine ligi üçüncü bitirme sözü verdiler. Bunu onur meselesi yapan futbolcular,Üçüncü bitirmek, Avrupa'da da sezonu geç açmak demek. Uzun tatil yapabilme fırsatını da tepmeyelim" dediler.Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanına sakatlığı tamamen geçen Şener Özbayraklı da katıldı. Ozan Tufan'ın ise Adana maçına yetişme ihtimalinin olmadığı belirtildi.