 Gignac için açıklama var – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    için açıklama var

    Gignac için açıklama var
    Meksika basını, 'nin Tigres'in Andre Pierre için çalışma başlattığını, Valencia'nın da Fransız golcü ile ilgilendiğini yazmıştı. Tigres'in başkanı Alejandro Rodriguez ise Gignac için resmi bir teklif almadıklarını belirterek, "Biz Andre konusuna sakin yaklaşıyoruz. Hiç acelemiz yok" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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