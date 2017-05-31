 Fener'e bedava golcü – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fener'e bedava golcü

    Fener'e bedava golcü

    F.Bahçe, 'nın forveti Kodjia'yı bedelsiz kiralayabilir. Kodjia’nın kontratında, “Takım Premier Lig’e çıkamazsa Avrupa kupalarında oynayan bir takıma bedelsiz kiralık gidebilir” maddesi var. Fildişili golcünün menajeri Arthur Poupel, bu maddeyi F.Bahçe için işletebileceklerini söyledi.

    Geçen hafta Bordeaux'nun forveti Diego Rolan ve PSG'li orta saha oyuncusu Javier Pastore için Fransa'da bir dizi temasta bulunan Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat'ın, Championship ekiplerinden Aston Villa'nın golcüsü Jonathan Kodjia için de İngiltere'de temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Fırat'ın 'da bu sezon 40 maçta 19 gol atan Fildişili golcünün menajeri Arthur Poupel ile buluşup oyuncunun transfer edilebilme şartları hakkında bilgi aldığı belirlendi. Poupel'in verdiği bilgiler, Fırat'ın İstanbul'a iyi haberlerle dönmesini sağladı.

    YANIT BEKLİYOR
    Poupel, Kodjia'nın sözleşmesinde, "Takım Premier Lig'e çıkamazsa Avrupa kupalarında oynayan bir takıma bedelsiz kiralık gidebilir" maddesi olduğunu, oyuncunun şartlarının sağlanması halinde bu maddeyi için çalıştırabileceklerini Fırat'a aktardı.

    Önder Fırat, menajer Arthur Poupel'e olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken, yönetimde konunun masaya yatırılmasından sonra kendisiyle yeniden temasa geçeceğini bildirdi. 27 yaşındaki Kodjia'nın sözleşme şartı, oyuncuyu F.Bahçe için cazip kılıyor.

    ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR
    Aston Villa'nın geçen sezon Bristol City'den 13 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Kodjia, takımının Premier Lig'e çıkamamasından rahatsız. Alt ligde oynamak istemeyen 1.89'luk Fildişili forvet, kiralık da olsa Aston Villa'dan ayrılmak istiyor. Kodjia 9 kez formasını giydiği milli takımda 4 gol attı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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