Fener'e bedava golcü
F.Bahçe, Aston Villa'nın forveti Kodjia'yı bedelsiz kiralayabilir. Kodjia’nın kontratında, “Takım Premier Lig’e çıkamazsa Avrupa kupalarında oynayan bir takıma bedelsiz kiralık gidebilir” maddesi var. Fildişili golcünün menajeri Arthur Poupel, bu maddeyi F.Bahçe için işletebileceklerini söyledi.
YANIT BEKLİYOR
Poupel, Kodjia'nın sözleşmesinde, "Takım Premier Lig'e çıkamazsa Avrupa kupalarında oynayan bir takıma bedelsiz kiralık gidebilir" maddesi olduğunu, oyuncunun şartlarının sağlanması halinde bu maddeyi Fenerbahçe için çalıştırabileceklerini Fırat'a aktardı.
Önder Fırat, menajer Arthur Poupel'e olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken, yönetimde konunun masaya yatırılmasından sonra kendisiyle yeniden temasa geçeceğini bildirdi. 27 yaşındaki Kodjia'nın sözleşme şartı, oyuncuyu F.Bahçe için cazip kılıyor.
ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR
Aston Villa'nın geçen sezon Bristol City'den 13 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Kodjia, takımının Premier Lig'e çıkamamasından rahatsız. Alt ligde oynamak istemeyen 1.89'luk Fildişili forvet, kiralık da olsa Aston Villa'dan ayrılmak istiyor. Kodjia 9 kez formasını giydiği milli takımda 4 gol attı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:23
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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