Fenerbahçe’ye kötü haber!
Devre arasındaki transfer döneminde Fenerbahçe’den teklif aldığını açıklayan ve uzun süre gündemi meşgul eden Henry Onyekuru, Arsenal yolcusu.
Ocak ayındaki transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli kulüpten teklif aldığını açıklayan Nijeryalı genç oyuncu, devre arasında Celtic'ten aldığı teklifi de geri çevirmişti. İngiltere basınında çıkan iddiaya göre 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Arsene Wenger'in sözleşmesini uzatmasının ardından Arsenal, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Belçika 1.Lig ekiplerinden KAS Eupen ile Onyekuru'nun transferi konusunda 6.8 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı.
Arsenal, Nijerya milli takımıyla özel maçlara çıkacağı için görüşmeye katılamayan Onyekuru'yla henüz tüm şartlarda anlaşma sağlayamasa da oyuncunun İngiltere'de forma giymek istediği belirtildi.
Nijeryalı genç oyuncu kanatlarda görev alıyor ve tarz olarak Arsenal efsanesi Thierry Henry'e benzetiliyor. Onyekuru'nun peşinde Swensea City, Brighton ve West Ham United'ın da olduğu biliniyor.
Onyekuru, Belçika ekibi Eupen ile toplam 41 maça çıkıp 24 gol ve 9 asiste imza atmıştı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
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Real ve Barça bile bizden tedirgin olur
Toplam 57
Yorum
gsli bunlar ne oldum delisi olmus kardes su havaya tavirlara bak
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 14
Yorum
Cenk Bırak bu işleri başkan bi tokat attın kızların bi sezonluk emeğini yedirdin,daha beterini Doğuşla Daçka'da sen yapıyorsun.Kendini tokatla
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Fenerbahçe'nin bekleyişi bitti
Toplam 8
Yorum
EKİCİ KORKUSU, Yada... Evet inanan var, hemde senin Başkanın inanmış ki ne olur-n'olmaz diye MUHARREM USTAyla el ele verip Transferi engellediler, YALAN MI?
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