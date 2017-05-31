Fenerbahçe'nin bekleyişi bitti
Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan, ara transfer döneminin en popüler ismi Mehmet Ekici artık serbest.
Sezon ortasında transferi yılan hikayesine dönen ve İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde olan Mehmet Ekici, bugün itibariyle Trabzonspor ile olan bağlarını koparıyor. 31 Mayıs 2017 itibariyle bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu ara transfer döneminin en popüler ismiydi. Trabzonspor yönetiminin Beşiktaş'a verdiği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor ile Mehmet Ekici arasındaki ipler gerilmiş, bordo-mavili kulüp de yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakmıştı.
Fenerbahçe ile anlaştı
Devre arasında transferin en gözde ismi olan Mehmet Ekici, tavrını Fenerbahçe kulübünden yana koymuş, bordo-mavili kulüp bu transferi onaylamamıştı. Sarı-lacivertli kulübe gitmek için Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı göze alan oyuncunun, ön protokol imzaladığı Fenerbahçe ile resmi transfer döneminin başlayacağı 17 Haziran'dan sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kadir Özcan Tesisleri'nde çalıştı
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne girişine izin verilmezken, oyuncu çalışmalarını kendisine tahsis hoca ile birlikte altyapı tesislerinin bulunduğu Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Oyuncunun kadro dışı kaldığı süre boyunca antrenmanlarını aksatmadığı, dün de Kadir Özcan Tesisleri'ne son kez gittiği öğrenildi.
Trabzonspor'da 3 sezon geçirdi
2014-2015 sezonunda Almanya'nın Werder Bremen takımından Trabzonspor'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 83 maça çıktı. Söz konusu maçların 74'ünde ilk on birde sahaya çıkan Ekici, 18 gol attı. Ekici bu sezon ise 19 maçta forma giydi. 15 Spor Toto Süper Lig maçında forma giyen Mehmet, 3 gol attı.
Mehmet Ekici'nin kavgaları
Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin adı birçok kavgaya da karıştı. Mehmet Ekici, bir dönem birlikte forma giydiği Erkan Zengin ile Ankara'da Osmanlıspor ile oynanan maçın ardından soyunma odasında yumruk yumruğa girerken takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmıştı. Sonrasında ise Erkan Zengin, Ekici'den özür dilese de Mehmet Ekici, eski günlerini aratır olmuştu. Oyuncu Cavanda ile de idmanda tartışmıştı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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Real ve Barça bile bizden tedirgin olur
Toplam 57
Yorum
gsli bunlar ne oldum delisi olmus kardes su havaya tavirlara bak
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 14
Yorum
Cenk Bırak bu işleri başkan bi tokat attın kızların bi sezonluk emeğini yedirdin,daha beterini Doğuşla Daçka'da sen yapıyorsun.Kendini tokatla
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Fenerbahçe'nin bekleyişi bitti
Toplam 8
Yorum
EKİCİ KORKUSU, Yada... Evet inanan var, hemde senin Başkanın inanmış ki ne olur-n'olmaz diye MUHARREM USTAyla el ele verip Transferi engellediler, YALAN MI?
Fenerbahçe'nin bekleyişi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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