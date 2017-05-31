 Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme! – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme!

    Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme!

    Premier Lig'de küme düşen Sunderland'den Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jeremain Lens ile Beşiktaş arasında yeni gelişme var.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hollandalı yıldız ile geçen sene Fenerbahçe'ye gelmeden evvelde ilgilenmiştik. Lens ile Kiev'e gitmeden evvel de ilgileniyorduk. Oraya gitti, orada da ilgilendik. Geçen senede alacaktık. Devre arasında 'Çin'e gidebilirim' diye madde istemişti. Beşiktaş sıçrama tahtası değil. O yüzden olmadı. Bu sene bakacağız. Olabilir de, olmayabilir de. Çok ısrarcı değiliz." açıklaması yapmıştı.

    Lens'in şahsi Instagram hesabından Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ile Ryan Babel'i takibe alması gündem oldu. Bu adımın sosyal medyada konuşulmasıyla birlikte transfer iddiaları iyice alevlendi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:59
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