Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!

Aziz Yıldırım, Türk spor tarihinde kazandıkları Euroleague kupasından daha büyük başarının ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacağını ve bunu da Fenerbahçe'nin yapacağına emin olduğunu ifade etti. Ayrıca, diğer branşlarda ezeli rakiplerini yenen tüm sporcuları tek tek tebrik eden Aziz Yıldırım, sponsorlara da teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Dergisi'nin Haziran sayısındaki başyazısı şu şekilde;

"Sevgili Fenerbahçeliler,



Türkiye'nin en büyük, Avrupa ve Dünya'nın önde gelen spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kutsal bir görev olarak gördüğüm şerefli başkanlık görevini uzun yıllardır yürütmekteyim. Bu uzun süre içinde mücadele ettiğimiz 9 branştaki takımlarımızın, sporcularımızın birçok uluslararası başarısını, şampiyonluğunu, sevincini, mutluluğunu yaşadım. Buradan dürüstçe belirtmek isterim ki; Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın kazandığı Euroleague şampiyonluğunu, takımlarımız tarafından kazanılan uluslararası başarılar içinde ayrı bir yere koyuyorum.



Uzun vadeli planlama, sabır, çalışma ve emek harcanarak kazanılan bu Kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır ve ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye'ye armağan etmek Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır.



Başarı, geniş bir ekibin müşterek çalışmasının sonunda elde edilmiştir. Elde edilen başarıda en büyük pay Sayın Obradovic'e ve basketbolcularımıza aittir. Sayın Obradovic'e ve Teknik Heyetimize, İdari Menajerimize, Basketbolcularımıza, Kondisyonerimize, Tercümanımıza, malzemecisinden, kapıda bekleyen güvenlikçi arkadaşıma kadar bu takıma emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca; bu başarıda Yönetim Kurulu'ndaki yol arkadaşlarımın ve geçmiş yönetimlerdeki arkadaşlarımın da katkısı büyüktür. Harcadıkları mesailerinden ve emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum.



Yine bu başarının en büyük paydaşı olan büyük taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sezon boyunca tüm maçlarımıza geldiler, salonumuzu her maçta giydikleri sarı tişörtleri ile hıncahınç doldurdular. Artık imkansız denilen geri dönüşlerimizin tümünde takımımızın arkasında oldular. Destekleri ve yarattıkları enerji ile takımımızın şampiyon olmasında en büyük katkıyı sağladılar.



Evet, bu Kupa kolay kazanılmadı. Sinan Erdem'de taraftarımızın önünde mutlu sonla noktalanan bu yola biz uzun bir süre önce çıktık. Fenerbahçe'nin sadece bir futbol takımının ismi olmadığı, Türkiye'nin en büyük Spor Kulübü'nün adı olduğu anlayışıyla çıktığımız bu yolda, erkek basketbol branşında Sayın Murat Ülker ve Ülker Ailesi ile bir ortaklığa giriştik.



Ülker, takımımıza yıllarca isim sponsorluğu yaptıktan sonra, bu ortaklığı bir adım daha ileri götürerek, Avrupa'nın sayılı salonlarından biri olan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'yı özelde camiamıza, genelde ise Türk sporuna, Türk basketboluna kazandırdı. Daha sonra takımımızı, bence tartışmasız Dünya'nın bir numaralı koçu olan Sayın Zeljko Obradovic'e teslim ettik; takımı transferlerle güçlendirdik ve beklemeye başladık. Basketbolda, NBA'den sonra dünyanın en büyük organizasyonu olan Euroleague Final-Four'nda üst üste 3 kez boy gösterdik, üst üste 2 kez final oynadık ve en nihayetinde o Kupa'yı kazandık. Buradan bu Kupa'nın kazanılmasında emeği olan Sayın Murat Ülker ve Ülker Grubu'na şükranlarımızı sunuyorum.



Gerek mücadelemiz esnasında, gerek zaferi kazandıktan sonra bizleri arayan ve mesajlarını gönderen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'a, bu süreçte bizi arayan, soran, tebrik eden tüm devlet adamları ve siyasetçilere; taraftarlarımızın sosyal medya üzerinden yaptıkları talepleri kabul ederek, oluşturdukları alanlarla hemşerilerinin maçları hep birlikte izlemesine olanak sağlayan, bu şekilde arzulanan toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren belediye ve sivil toplum kuruluşlarına; bu mücadeleye rekabet ve anlam katan tüm Euroleague takımlarına; dertlerimize ortak olan gücümüze güç katan Kulübümüzün tüm sponsorları Ülker, QNB Finansbank, Nike, Kiğılı Giyim, Borajet Havayolları, Liv Hospital, Opet, Ford, Yapı Kredi Bankası, Astra Group, Big Joy Sporcu Besinleri, Telesure Sigorta, HDI Sigorta, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sırma Su, Diversey, Aktif Bank, D-Smart, Xerox, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Turkcell İletişim Hizmetleri, Nesine.com ve Superonline'a ayrıca teşekkür ederim.



Bu başarının kalıcı olması, bu kupaların kanıksanması, Fenerbahçe'nin Avrupa'da hatta dünyada bir basketbol ekolü olarak anılması için bundan daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda, Doğuş Grubu ve Sayın Ferit Şahenk ile Yelken Şubemizde yaptığımız ve meyvelerini almaya başladığımız iş birliğinin bir örneğini basketbolla yinelemek istiyoruz. Umarım; görüşmeler olumlu sonuçlanır ve daha da güçlü bir yapıyla taraftarlarımızın önüne çıkarız. Ülker ve Doğuş gibi Türkiye'nin en büyük iki markası ile iş birliğindeki Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın bu en büyük kupasını her sene müzesine getirmeyi bir gelenek haline getireceğine eminim.



Buradan finalinde ezeli rakibimiz Galatasaray'ı final serisinde 3-0 gibi net bir skorla geçerek 2016-2017 Sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi şampiyonu olan Kadın Voleybol Takımımızın tüm bireylerini de tebrik ediyor, bu başarının önümüzdeki yıl Avrupa arenasında CEV Şampiyonlar Ligi'nde artarak devam etmesini temenni ediyorum.



Bir tebriği de; yine ezeli rakibimiz Galatasaray'ı geçerek şampiyon olan Erkek Kürek Takımımız hak ediyor. Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan sporcularımızı, Kürek Şubemiz yöneticilerini, teknik ve idari ekibimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim.



Sponsor desteği olmadığı için bütçesi küçültülen Erkek Voleybol takımımız, Mayıs ayı başında Efeler Ligi'ni 3. sırada bitirerek önümüzdeki yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştır. Erkek Voleybol Takımımızı da can-ı yürekten kutluyorum.

Avrupa ikincisi olan Kadın Basketbol Takımımız da, geçtiğimiz ay içinde oynanan TKBL Play-Off final serisinde şanssız bir şekilde rakibine yenilip Ligi ikinci sırada tamamlamıştır. Takımımızı, sergilediği mücadeleden dolayı kutluyor; bu başarının önümüzdeki sezon her kulvarda şampiyonlukla taçlandırılacağına inanıyorum.



?Fenerbahçe forması altında mücadele eden, arma için ter döken tüm takımlarımıza ve tüm sporcularımıza başarılar, kupalar, madalyalar, derecelerle dolu bir dönem dileğiyle.

Saygılarımla,"