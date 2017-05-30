 Wiel’in davası en az 2 yıl sürer – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Wiel’in davası en az 2 yıl sürer

    Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
    Sarı-lacivertliler, 'den kurtulmanın yollarını arıyor. Hollandalı futbolcu son dolandırılma iddiasının ardından ülkesine dönmüştü. Wiel, F.Bahçe'den ayrılmak için alacağının tamamını isterken, yönetim ise izinsiz gitmesini dosyaya ekleyip daha uygun bir rakama işi çözmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin avukatları ise "Bu dava en az 2 yıl sürer. 12 milyon euro istiyor. 2-3'e çözeriz" diyor.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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