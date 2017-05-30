Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine

Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesiyle Fenerbahçe ile aradaki puan farkı kapandı. Sarı-lacivertli takım, Adanaspor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek zorunda. Aksi halde 3. sıradaki yerini kaybedebilir.

Trabzonspor beraberliğiyle sahasında 2 puan daha kaybeden Fenerbahçe, 3. sıradaki yerini de riske attı. Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanmasının ardından iki ekip arasındaki puan farkı da kapandı. İkili averajda rakibine karşı üstün durumda bulunan Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Adanaspor karşılaşmasında kazanamaması halinde, puan durumundaki yerini de riske atacak. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Advocaat'ın ekibi, bu kez mutlak galibiyet arıyor. Sarı-lacivertli takım, Adana deplasmanından farklı bir sonuç alırsa, bu kez Galatasaray'ın sahasında Atiker Konyaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. sıradaki yerini kaybetmesi halinde ise sezonu erken açacak.



Gözler kupa finalinde

Fenerbahçe'nin takibindeki bir diğer mücadele de Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynanacak olan Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması olacak. Ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynayacak olan Medipol Başakşehir, finalde Atiker Konyaspor'u mağlup ederek kupayı alırsa, bu kez Antalyaspor, Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda da Fenerbahçe ve Galatasaray, sezonu erken açmak zorunda kalmayacak. Eğer finalde Atiker Konyaspor kupayı kaldırırsa, ligi 4. sırada tamamlayan ekip fazladan ön eleme oynayacağı için sezona erken başlayacak.