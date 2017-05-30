Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine
Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesiyle Fenerbahçe ile aradaki puan farkı kapandı. Sarı-lacivertli takım, Adanaspor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek zorunda. Aksi halde 3. sıradaki yerini kaybedebilir.
Gözler kupa finalinde
Fenerbahçe'nin takibindeki bir diğer mücadele de Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynanacak olan Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması olacak. Ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynayacak olan Medipol Başakşehir, finalde Atiker Konyaspor'u mağlup ederek kupayı alırsa, bu kez Antalyaspor, Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda da Fenerbahçe ve Galatasaray, sezonu erken açmak zorunda kalmayacak. Eğer finalde Atiker Konyaspor kupayı kaldırırsa, ligi 4. sırada tamamlayan ekip fazladan ön eleme oynayacağı için sezona erken başlayacak.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:54
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Süper Lig’in kralı Love
Toplam 5
Yorum
sermiyan Bu adamı Fenerbahçe döneminde Zico ne kadar istemişti.Ama Aziz Yıldırım denen adam böyle kaliteli oyuncuları transfer edermi etmedi zaten
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Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 9
Yorum
Özgür Bence gerek yok fenerde göbek bile bağladı
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Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 4
Yorum
GFB Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini ve senden kimse dürüstlükte beklemiyor ben bozdum bu transferi diye.Karakterin müsait olunca bunl
Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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