 Malinovsky’yi Genk kaptı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Malinovsky’yi kaptı

    Malinovsky’yi Genk kaptı
    Fenerbahçe'ninde gündeminde olan , Belçika temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Bonservisi Shakhtar'da olan ve sezonu Genk'te kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ruslan, 26 maçta 7 gol, 8 asist üretti.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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