 Lucas Perez’in işi en başından yattı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ’in işi en başından yattı

    Lucas Perez’in işi en başından yattı

    Bir olumsuz haber de Ada'dan geldi.

    İngiliz Daily Canon, Arsenal ile F.Bahçe arasında görüşmelerinin başlamadan bittiğini, buna neden ise Arsenal'ın İspanyol golcüyü "kiralık göndermek istememesi" gösterildi. Perez'in eski takımı Deportivo ya da Espanyol, Betis ve Sevilla'dan birine imza atmak istediği vurgulandı. Haberde, F.Bahçe'nin Aston Villa'dan Jonathan Kodjia'ya yöneldiği iddia edildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:33
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