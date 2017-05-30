 Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı çalışmayla başladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

    Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.