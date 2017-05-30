F.Bahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.



Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.