 Bayrağı yakanlara seyirden men! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Bayrağı yakanlara seyirden men!

    Bayrağı yakanlara seyirden men!
    'nin Euroleague şampiyonluğu sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı yakan ve Beşiktaşlı oldukları öne sürülen kişilerden 4'ü yakalandı. Haklarında 6222'den işlem yapılan M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C. adlı şahıslar seyirden men edildi. Fenerbahçe bayrağı tekrar köprüye asıldı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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