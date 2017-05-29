 Wiel’in kontratı feshediliyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Wiel’in kontratı feshediliyor

    Wiel’in kontratı feshediliyor

    Dolandırıldığını iddia eden ve kendisini güvende hissetmediği için Türkiye'den ayrılan , 'nin ekmeğine yağ sürdü.

    Wiel dosyasını daha önceden FIFA'ya taşıyan Kanarya, bu belgeyi de ekleyerek elini güçlendirdi. Sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten F.Bahçe yönetimi, Hollandalı oyuncunun kontratını tek taraflı olarak fesh etmeyi planlıyor.

    TÜM PARAYI İSTEMİŞTİ
    , yönetimin "Kendine kulüp bul" çağrısına "Sözleşmemdeki tüm alacaklarımı verin öyle giderim" cevabını vermişti. Hollandalı yıldızın alacakları 10 milyon euro'yu buluyor. Sarı-lacivertli yönetim ise kasasından böyle bir rakamı çıkarmaya yanaşmıyor.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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