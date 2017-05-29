Wiel’in kontratı feshediliyor
Dolandırıldığını iddia eden ve kendisini güvende hissetmediği için Türkiye'den ayrılan Van der Wiel, Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü.
TÜM PARAYI İSTEMİŞTİ
Van der Wiel, yönetimin "Kendine kulüp bul" çağrısına "Sözleşmemdeki tüm alacaklarımı verin öyle giderim" cevabını vermişti. Hollandalı yıldızın alacakları 10 milyon euro'yu buluyor. Sarı-lacivertli yönetim ise kasasından böyle bir rakamı çıkarmaya yanaşmıyor.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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