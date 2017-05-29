 ''Valbuena son anda vazgeçti'' – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    '' son anda vazgeçti''

    ''Valbuena son anda vazgeçti''

    'nın F.Bahçe'ye transferi için Fransa'da her kafadan ayrı bir ses çıkıyor.

    F.Bahçe'nin oyuncudan sonra Lyon ile de anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü. France Football ise moral bozdu. Dergi, 32 yaşındaki yıldızın görüşmelerde aşama kaydedilemediği için sarı-lacivertlilere sıcak bakmadığı ve yeni kulüp arayacağını yazdı. Mercato'nun muhabiri Arthur Genet ise F.Bahçe'nin 'ya teklifinin yıllık 5-6 milyon euro civarı olduğunu bildirdi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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