 Sow’dan müthiş katkı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan müthiş katkı

    Sow’dan müthiş katkı
    Ligdeki 12. golünü Trabzon'a atan , bu sezon her 122.2 dakikada bir fileleri sarstı. Senegalli forvet 15 isabetli şuttan 12 gol çıkartarak müthiş bir oran yakaladı. F.Bahçe, Sow'un gol attığı 50 maçtan sadece 4'ünü kaybederken, 38 galibiyet aldı, 8 kez berabere kaldı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    Sow
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow’dan müthiş katkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.