 Sosa, Taison ve Rodriguinho – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sosa, Taison ve Rodriguinho

    Sosa, Taison ve Rodriguinho

    , devre arasında üç futbolcunun transferi için çabaladı ancak şartlar uymadı. Yönetimin sunduklarını ise istemedi.

    F.Bahçe'ye vedaya hazırlanan Dick , Trabzonspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında devre arasında Brezilya, Ukrayna ve İtalya'dan 3 oyuncu istediklerini açıkladı, bu isimlerden birisinin Jose Sosa olduğunu itiraf etti. Brezilya'dan istenen oyuncu Rodriguinho'ydu. Diğer ismin Taison olduğu ortaya çıktı. Sosa gelmek istemedi, Taison ise Shakhtar Donetsk 15 milyon euro'dan aşağı inmeyince hayal olmaktan öteye gidemedi. Rodriguinho ikna edildi ancak Corinthians bırakmadı. Dick Advocaat, yönetimin önerdiği Stoke City'nin Mainz'a kiraladığı Bojan Krkic'i, Lazio'nun Lille'e gönderdiği Ricardo Kishna'yı ve Chelsea'nin PSV'ye gönderdiği Marco van Ginkel'i ise istemedi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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