 Ruslan Malinovsky derbisi – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    derbisi

    Ruslan Malinovsky derbisi
    Kanarya'nın takibindeki Shakhtar'lı 'ye Trabzonspor'un da kanca attığı öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Werder Bremen de istiyor. Ancak Fenerbahçe önde.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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