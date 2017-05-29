Nicolas Pepe için araştırma

Fransa Kupası'nı finalde PSG'ye uzatmalarda kendi kalelerine attıkları golle kaybeden Angers'in oyuncularına teklif yağıyor. Fenerbahçe'nin de takımın gözdelerinden Nicolas Pepe'nin transfer şartları için araştırma yaptığı öğrenildi. Solak olmasına rağmen ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Lille ve Lyon'un da listesinde. Büyük gelecek vadeden Pepe'nin kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi var.