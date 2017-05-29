‘Kocaman’ Deni
Belçika basını DH’a göre Aykut Kocaman, Atiker Konya’dan öğrencisi Deni Milosevic’i de F.Bahçe’ye götürecek. Bonservis bedelinin yüzde 20’si eski kulübü Standard’a gidecek.
30 MAÇTA OYNADI
Deni Milosevic, Aykut Kocaman'ın çok güvendiği isimlerden biri. Atiker Konyaspor'da 20'si ilk 11 olmak üzere 30 karşılaşmada ona şans verdi. Deni 2 kez ağları sarsarken 4 de assit yaptı. Genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde bu sezon Braga ağlarını sarsarak Konyaspor'un Avrupa tarihinde ilk golünü atan isim olarak da tarihe geçmişti.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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