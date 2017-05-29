 ‘Kocaman’ Deni – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Kocaman’ Deni

    ‘Kocaman’ Deni

    Belçika basını DH’a göre , Atiker Konya’dan öğrencisi ’i de F.Bahçe’ye götürecek. Bonservis bedelinin yüzde 20’si eski kulübü Standard’a gidecek.

    resmi olarak açıklamasa da gelecek sezon takımı Aykut Kocaman'ın devralacağını artık herkes biliyor. Belçika basınından DH da deneyimli çalıştırıcının ilk transferini açıkladı. DH'ın haberine göre Atiker Konyaspor'da forma giyen Deni Milosevic de hocası Kocaman'ın ayak izlerinden gidecek ve önümüzdeki sezon çubuklu forma giyecek. Birkaç Alman kulübünün de talip olduğu oyuncunun ile 2019 yılına kadar kontratı var. Bonservisi 1 milyon euro civarında. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki yıldız için bu rakamı ödeyip oyuncuyu renklerine bağlayacağı öğrenildi. Bu bedelin yüzde 20'si eski kulübü Standard'a gidecek.

    30 MAÇTA OYNADI
    , 'ın çok güvendiği isimlerden biri. Atiker Konyaspor'da 20'si ilk 11 olmak üzere 30 karşılaşmada ona şans verdi. Deni 2 kez ağları sarsarken 4 de assit yaptı. Genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde bu sezon Braga ağlarını sarsarak Konyaspor'un Avrupa tarihinde ilk golünü atan isim olarak da tarihe geçmişti.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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