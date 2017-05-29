 Hollandalı yaramıyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Hollandalı yaramıyor

    Hollandalı yaramıyor
    Bu sezon sahasındaki 17 maçta 21 puan yitiren , Advocaat'la son 26 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi. Sarı-lacivertliler, en kötü iç saha performansına ise 1990-91 sezonunda bir başka Hollandalı Guus Hiddink yönetiminde 22 puan kaybederek imza atmıştı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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