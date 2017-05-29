 Gignac'a markaj! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'a markaj!

    Gignac'a markaj!

    Fransız basını, Tigres’te oynayan 31 yaşındaki golcüyle Villarreal ve Valencia’nın yanı sıra Fenerbahçe’nin de ilgilendiğini yazdı. Meksika’da ise Kanarya’nın ile güçlü temaslar kurduğuna yönelik haberler manşetlere taşındı.

    Emenike'yi satış listesine koyacak olan, Moussa Sow'la ise bonservisini alıp gelmezse yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, Robin Van Persie'yi de gözden çıkardı. Hatta Hollanda basını RvP'nin Feyenoord'la anlaştığını bile yazdı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernandao ile ise büyük ihtimalle devam edecek olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu iki forvetle takviye etme kararı aldı.

    Golcü arayan sarı-lacivertli ekip için ortaya atılan iddia ise heyecanlandıracak cinsten: Andre Pierre Gignac! Fransız basını, Meksika'nın Tigres takımında oynayan ve yeniden Avrupa'ya dönme planları yaptığı bildirilen 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile Vilarreal ve Valencia'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiğini yazdı.

    İMZALAR HER AN ATILABİLİR
    İddialar bununla da sınırlı değil... Eldiarodevictoria, Cancha ve Ekilibroinformativo gibi Meksika basınından birçok yayın organı, Fenerbahçe'nin son günlerde ile güçlü temaslar kurduğunu duyurdu. Haberlerde, 36 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen ünlü golcünün her an sarı-lacivertli takıma imza atabileceği yazılıyor. Gignac'ın 2015'te bedelsiz gittiği Tigres'le bir yıl daha kontratı var.

    FENERBAHÇE'NİN HESABINI TAKİBE ALDI
    Gignac'ın 13 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabını takibe aldığı ortaya çıktı. Bu oldukça manidar bulunan ilginç bir detay. Zira Gignac, Tigres'e gitmeden önce de Meksika kulübünün twitter hesabını takibe başlamış.

    MEKSİKA'DA İKİ SEZONDA 59 GOL ATTI
    Lorent'in altyapısından yetişen ve Pau'da bir sezon kiralık oynayan Gignac, 2007'de 4.5 milyon euro'ya Toulouse'a satıldı. 2010'da 16 milyon euro'ya Marsilya'ya geçen 1.85 boyundaki Fransız forvet, 2015'te ise bonservis bedelsiz Tigres'in yolunu tuttu. Gignac, Meksika ekibinde iki sezonda oynadığı 94 resmi maçta toplam 59 gol attı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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