Gignac'a markaj!
Fransız basını, Tigres’te oynayan 31 yaşındaki golcüyle Villarreal ve Valencia’nın yanı sıra Fenerbahçe’nin de ilgilendiğini yazdı. Meksika’da ise Kanarya’nın Gignac ile güçlü temaslar kurduğuna yönelik haberler manşetlere taşındı.
Golcü arayan sarı-lacivertli ekip için ortaya atılan iddia ise heyecanlandıracak cinsten: Andre Pierre Gignac! Fransız basını, Meksika'nın Tigres takımında oynayan ve yeniden Avrupa'ya dönme planları yaptığı bildirilen 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile Vilarreal ve Valencia'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiğini yazdı.
İMZALAR HER AN ATILABİLİR
İddialar bununla da sınırlı değil... Eldiarodevictoria, Cancha ve Ekilibroinformativo gibi Meksika basınından birçok yayın organı, Fenerbahçe'nin son günlerde Gignac ile güçlü temaslar kurduğunu duyurdu. Haberlerde, 36 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen ünlü golcünün her an sarı-lacivertli takıma imza atabileceği yazılıyor. Gignac'ın 2015'te bedelsiz gittiği Tigres'le bir yıl daha kontratı var.
FENERBAHÇE'NİN HESABINI TAKİBE ALDI
Gignac'ın 13 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabını takibe aldığı ortaya çıktı. Bu oldukça manidar bulunan ilginç bir detay. Zira Gignac, Tigres'e gitmeden önce de Meksika kulübünün twitter hesabını takibe başlamış.
MEKSİKA'DA İKİ SEZONDA 59 GOL ATTI
Lorent'in altyapısından yetişen ve Pau'da bir sezon kiralık oynayan Gignac, 2007'de 4.5 milyon euro'ya Toulouse'a satıldı. 2010'da 16 milyon euro'ya Marsilya'ya geçen 1.85 boyundaki Fransız forvet, 2015'te ise bonservis bedelsiz Tigres'in yolunu tuttu. Gignac, Meksika ekibinde iki sezonda oynadığı 94 resmi maçta toplam 59 gol attı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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