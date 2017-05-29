F.Bahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı

Beşiktaş taraftarları tarafından yakılan Fenerbahçe bayrağının yerine yenisi asıldı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 25 Mayıs Perşembe gününden beri dalgalanan, ancak dün gece bir grup tarafından saldırıya uğrayan ve zarar verilen Fenerbahçe bayrağı, bugün yenilenerek, tekrar Köprüye asıldı.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluğunu kazanması üzerine, 25 Mayıs Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine Stat Müdürlüğümüzce Fenerbahçe Bayrakları asılmıştı. Ancak dün gece bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bayrağı indirmek istemiş ve zarar vermişti. Bugün Stat Müdürlüğümüzce Köprüdeki bayrak yenilendi ve Fenerbahçe Bayrağı yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı."