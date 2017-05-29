 Bir ay fazladan tatil yaparız! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bir ay fazladan tatil yaparız!

    Bir ay fazladan tatil yaparız!
    , Trabzon maçında yine tepki çekti. Kendine oynadığı için eleştirilen Nijeryalı forvetin soyunma odasında "Adana'yı yenip 1 ay fazla tatil yaparız, daha ne istiyorsunuz" dediği iddia edildi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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