 Van Persie Kuyt’ın izinden gidecek – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Van Persie Kuyt’ın izinden gidecek

    Van Persie Kuyt’ın izinden gidecek
    'un efsane isimlerinden Peter Houtman, 'nin yıldızı ile ilgili dün çarpıcı sözler sarfetti. 60 yaşındaki Hollandalı, Rotterdam ekibinin jübilesini yapan Kuyt'ın yerine Persie'yi getireceğini belirterek, "Kuyt, bu transfer için hem eski kulübünü hem de yakın dostu Persie'yi ikna etti" diye konuştu.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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