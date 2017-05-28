Valbuena'da mutlu son
Fransız basını dün önemli bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahanın bonservisi için Lyon Başkanı Aulas ile el sıkıştığı ileri sürüldü.
GAEL CLİCHY İDDİASI
Sarı-lacivertlilerle ilgili bir başka iddia da İngiltere'den geldi. Daily Telegraph, Fe.Bahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy için devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki savunma oyuncuyla Newcastle ile West Ham'ın da ilgilendiği ifade edildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
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Emre Mor'u ister misiniz?
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Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
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Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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