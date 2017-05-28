 Valbuena'da mutlu son – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    'da mutlu son

    Valbuena'da mutlu son

    Fransız basını dün önemli bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahanın bonservisi için Lyon Başkanı Aulas ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

    Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Valbuena için dün Fransa'dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Mercato 365, önceki gün Fransa'ya giden F.Bahçeli yöneticilerin, 32 yaşındaki orta sahanın bonservisi konusunda anlaşma sağladığını yazdı. Haberde, Lyon Başkanı Jean Michel Aulas ile bir araya gelen sarı-lacivertlilerin, Valbuena'nın bonservisi konusunda kısa sürede uzlaştığı belirtildi. Kulüplerin el sıkışmasının ardından yıldız futbolcunun da kısa süre içinde İstanbul'a gideceği ileri sürüldü.

    GAEL CLİCHY İDDİASI
    Sarı-lacivertlilerle ilgili bir başka iddia da İngiltere'den geldi. Daily Telegraph, Fe.Bahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy için devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki savunma oyuncuyla Newcastle ile West Ham'ın da ilgilendiği ifade edildi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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