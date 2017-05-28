 Nerede eski Lens! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Nerede eski Lens!

    Nerede eski Lens!
    'in düşüşü sürüyor. Hollandalı yıldız, Trabzon önünde de eski etkinliğini sergileyemedi. Lens ligde son 6 maçta sadece 1 asist yaptı. Öncesinde 4 gol, 9 asist üretmişti. Lens'in düşüşü geleceğinin belli olmayışına da bağlandı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nerede eski Lens! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.