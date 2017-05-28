 Miroslav Stoch gitti-gidiyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
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    gitti-gidiyor

    <a href="/index/miroslav-stoch?id=3e4d6125-e191-4cc2-a17f-6ab16630570a" class="" rel="tag">Miroslav Stoch</a> gitti-gidiyor
    Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen 'de beklentilerin uzağında kalan Miroslav Stoch vedaya hazırlanıyor. APOEL ile anlaşan Mario Been'in Slovak futbolcuyu da götürmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde şans bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun da gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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