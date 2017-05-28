 Mario Been APOEL’le anlaştı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ’le anlaştı

    <a href="/index/mario-been?id=2c8f3028-e66c-492b-943a-2efc38b0d3e8" class="" rel="tag">Mario Been</a> <a href="/index/apoel?id=0439d903-cac2-4630-8892-8e938349fdb2" class="" rel="tag">APOEL</a>’le anlaştı
    Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Mario Been, 'in başına geçti. Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı ile anlaşmasının ardından farklı bir yol izleyen 53 yaşındaki hoca, Güney Kıbrıs ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 20 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan APOEL, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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