Kaybedenler kulübü
Sow’un attığı gole Bero ile karşılık veren Fırtına’nın Avrupa defteri kapandı. 61 puana yükselen sarı-lacivertli takımın da Süper Lig’i üçüncü bitirmesi sıkıntıya girmiş oldu. İki takım da Ülker Stadı’ndan mutsuz ayrıldı.
20 YILDIR YENEMİYOR
54'te Matus Bero, Dame N'Doye'dan aldığı pası sağ çaprazda bekletmeden kaleye yolladı, top önce direği ardından fileleri salladı: 1-1... Trabzonspor 60'ta Yusuf, 70'te de N'doye'un şutlarında gole yaklaştı. 73'te Fenerbahçe'nin maçtaki en net pozisyonu geldi. Soldan Volkan Şen kesti, Van Persie'nin kafa şutunu Esteban mükemmel çıkardı. Trabzonspor bu sonuçla Avrupa defterini tamamen kapattı! Sarı Kanarya'nın da ligi 3. sırada bitirmesi tehlikeye girdi. Süper Lig'in ikinci yarısına büyük bir çıkış yaparak başlayan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fırtına, 20 yıldır Kadıköy'de yenemediği F.Bahçe karşısında bir kez daha galip gelemedi. En son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi şanssızlığını kırmayı başaramadı.
FIRTINA REKOR KIRDI
Sezonun ikinci yarısında deplasmanda yenilgisi olmayan Trabzonspor, çıktığı 9 dış saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 2010- 2011'den sonra ilk kez 8 karşılaşmalık bir seri yakalayan bordo-mavililer, dün de Kadıköy'de kaybetmeyerek rekor kırdı. Fırtına en son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Karadeniz ekibi bu yıl 17 dış saha mücadelesinde 28 puan topladı.
KAZANMAYI UNUTTU
Fırtına, son beş haftada dört beraberlik (G.Birliği, Adana, Başakşehir, F.Bahçe) ve bir yenilgi (Kayseri) alırken; dört gol atıp beş gol yedi. Trabzonspor, Avrupa'ya gitme hayallerini bitirdi.
GELENEK SÜRDÜ
Kanarya son 16 resmi maçta Trabzonspor'a kaybetmedi. F.Bahçe son 16 maçın 10'unu kazanırken altı kez berabere kaldı. Trabzonspor en son 2010-11 sezonu 2. hafta maçında (23.08.2010 tarihinde) rakibini sahasında 3-2 yenmişti.
Yunus Emre SEL
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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