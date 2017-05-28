 Kaybedenler kulübü – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Kaybedenler kulübü

    Kaybedenler kulübü

    Sow’un attığı gole Bero ile karşılık veren Fırtına’nın Avrupa defteri kapandı. 61 puana yükselen sarı-lacivertli takımın da Süper Lig’i üçüncü bitirmesi sıkıntıya girmiş oldu. İki takım da Ülker Stadı’ndan mutsuz ayrıldı.

    Süper Lig'in 33. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar açısından belirleyici bir maçın temposuz başlaması şaşırttı. İlk 20 dakika ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor etkili olamadı. 23'te gelen Fenerbahçe golü için de net pozisyon demek imkansız... Hasan'ın sağ çaprazdan zayıf şutu, önce Onur Kıvrak'a ardından direğe çarparken, net ofsaytta bulunan Sov tamamlayıp sarılacivertlileri öne geçirdi: 1-0... Bu golde kaptan Onur büyük bir hata yapmış oldu. Geri düşmenin etkisiyle Trabzonspor ikinci yarıya daha hızlı giren taraftı.

    20 YILDIR YENEMİYOR
    54'te Matus Bero, Dame N'Doye'dan aldığı pası sağ çaprazda bekletmeden kaleye yolladı, top önce direği ardından fileleri salladı: 1-1... Trabzonspor 60'ta Yusuf, 70'te de N'doye'un şutlarında gole yaklaştı. 73'te Fenerbahçe'nin maçtaki en net pozisyonu geldi. Soldan Volkan Şen kesti, Van Persie'nin kafa şutunu Esteban mükemmel çıkardı. Trabzonspor bu sonuçla Avrupa defterini tamamen kapattı! Sarı Kanarya'nın da ligi 3. sırada bitirmesi tehlikeye girdi. Süper Lig'in ikinci yarısına büyük bir çıkış yaparak başlayan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fırtına, 20 yıldır Kadıköy'de yenemediği F.Bahçe karşısında bir kez daha galip gelemedi. En son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi şanssızlığını kırmayı başaramadı.

    FIRTINA REKOR KIRDI
    Sezonun ikinci yarısında deplasmanda yenilgisi olmayan Trabzonspor, çıktığı 9 dış saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 2010- 2011'den sonra ilk kez 8 karşılaşmalık bir seri yakalayan bordo-mavililer, dün de Kadıköy'de kaybetmeyerek rekor kırdı. Fırtına en son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Karadeniz ekibi bu yıl 17 dış saha mücadelesinde 28 puan topladı.

    KAZANMAYI UNUTTU
    Fırtına, son beş haftada dört beraberlik (G.Birliği, Adana, Başakşehir, F.Bahçe) ve bir yenilgi (Kayseri) alırken; dört gol atıp beş gol yedi. Trabzonspor, Avrupa'ya gitme hayallerini bitirdi.

    GELENEK SÜRDÜ
    Kanarya son 16 resmi maçta Trabzonspor'a kaybetmedi. F.Bahçe son 16 maçın 10'unu kazanırken altı kez berabere kaldı. Trabzonspor en son 2010-11 sezonu 2. hafta maçında (23.08.2010 tarihinde) rakibini sahasında 3-2 yenmişti.


    Yunus Emre SEL
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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