‘Kariyerimin darbesi’
Dolandırıldığını iddia eden Van der Wiel mahkemeye verdiği menajer Ümit Akbulut'un tutuklanmamasına tepki gösterdi.
'SNEİJDER ONU KOVMUŞ'
Van der Wiel, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit Akbulut'un Wesley Sneijder'e de tuzak kurmaya çalıştığını söyledi. Wiel "Benim yurt dışında yatırımlar var. Hiç sorun yaşamadım. İlk defa böyle bir olay başıma geldi. G.Saray'dan Sneijder'le samimiyetim var. Ona da gitmiş, Sneijder 'Defol' diyerek onu kovmuş. Hata yaptım" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:42
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Emre Mor'u ister misiniz?
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Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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