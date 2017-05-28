 ‘Kariyerimin darbesi’ – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ‘Kariyerimin darbesi’

    ‘Kariyerimin darbesi’

    Dolandırıldığını iddia eden mahkemeye verdiği menajer Ümit Akbulut'un tutuklanmamasına tepki gösterdi.

    Hollandalı futbolcu "Bütün birikimimi kaybettim. Fenerbahçe'deki kötü performansımın sebebi bu üzücü olaydır. Kariyerimin darbesini yedim. Beni dolandıranların serbest kalmasını anlamıyorum" diye konuştu.

    'SNEİJDER ONU KOVMUŞ'
    , kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit Akbulut'un Wesley Sneijder'e de tuzak kurmaya çalıştığını söyledi. Wiel "Benim yurt dışında yatırımlar var. Hiç sorun yaşamadım. İlk defa böyle bir olay başıma geldi. G.Saray'dan Sneijder'le samimiyetim var. Ona da gitmiş, Sneijder 'Defol' diyerek onu kovmuş. Hata yaptım" dedi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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