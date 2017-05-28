 Kalitemiz bu – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Kalitemiz bu

    Kalitemiz bu

    Hollandalı hoca, “İlk 35 dakika iyiydik. Golü de bulduk. Sonra çok pozisyon verdik. Bu takımla 3.’lük iyi. Bunun için futbolcularımı suçlamıyorum. Kalite bu. Aynı tipte çok oyuncu var” dedi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, bu kadro ile 3.'lüğün başarı olduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, maça iyi başladıklarını belirterek, "Aslında ilk 35 dakikada iyi bir görüntü ortaya koyduk. Oyunu kontrol eden taraftık. Golü de bulmayı başardık. Ancak ondan sonraki 10-15 dakikada rakibimize çok pozisyon verdik. Daha iyi olan ve bir şeyler üreten onlardı" yorumunu yaptı.

    TRABZONSPOR DEPLASMANDA BAŞARILI
    Karşılarında son 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik almış bir takım olduğunun unutulmaması gerektiğini de savunan Advocaat, "Bununla birlikte bizim de onlara 20 yıldır burada yenilmediğimizi biliyorduk. Ancak bugün oldukça zorlandığımız bir maç oldu" dedi. Advocaat, ligdeki konumları için de, "Şu anda ligin hala 3'üncü sırasındayız. Bu bence bu takım için bu başarıdır.

    SEZON BAŞINDA YÖNETİME SÖYLEDİM
    Onları çalışmamakla asla suçlayamayız. Ama kalite konusunda bir şeyler eksik. Bunu sezon başında da defalarca söyledim. Şimdi de söylüyorum. Çok fazla aynısından (aynı tipte oyuncu) var" ifadelerini kullandı. Böylece sorumluluğu yine yönetime attı.

    SON MAÇTA DA TAKIMLA OLACAĞIM
    , bir soru üzerine ligin son haftasındaki Adanaspor maçında da görevinin başında olacağını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Hollanda Milli Takımı'na erken katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben bu takımın son maçında da ekibimle birlikte olacağım" dedi. Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaşmıştı.

    TARAFTAR TAM HAYAL KIRIKLIĞI
    Dick Advocaat, taraftara da sitem ederek, "F.Bahçe üst düzey bir kulüp olarak kalmak istiyorsa, taraftarların desteğine ihtiyacı var. Bu sezon sadece büyük maçlarda buralardı ve biz o maçları kazandık. Fenerbahçe taraftarı beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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