Kalitemiz bu
Hollandalı hoca, “İlk 35 dakika iyiydik. Golü de bulduk. Sonra çok pozisyon verdik. Bu takımla 3.’lük iyi. Bunun için futbolcularımı suçlamıyorum. Kalite bu. Aynı tipte çok oyuncu var” dedi.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA BAŞARILI
Karşılarında son 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik almış bir takım olduğunun unutulmaması gerektiğini de savunan Advocaat, "Bununla birlikte bizim de onlara 20 yıldır burada yenilmediğimizi biliyorduk. Ancak bugün oldukça zorlandığımız bir maç oldu" dedi. Advocaat, ligdeki konumları için de, "Şu anda ligin hala 3'üncü sırasındayız. Bu bence bu takım için bu başarıdır.
SEZON BAŞINDA YÖNETİME SÖYLEDİM
Onları çalışmamakla asla suçlayamayız. Ama kalite konusunda bir şeyler eksik. Bunu sezon başında da defalarca söyledim. Şimdi de söylüyorum. Çok fazla aynısından (aynı tipte oyuncu) var" ifadelerini kullandı. Böylece sorumluluğu yine yönetime attı.
SON MAÇTA DA TAKIMLA OLACAĞIM
Dick Advocaat, bir soru üzerine ligin son haftasındaki Adanaspor maçında da görevinin başında olacağını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Hollanda Milli Takımı'na erken katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben bu takımın son maçında da ekibimle birlikte olacağım" dedi. Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaşmıştı.
TARAFTAR TAM HAYAL KIRIKLIĞI
Dick Advocaat, taraftara da sitem ederek, "F.Bahçe üst düzey bir kulüp olarak kalmak istiyorsa, taraftarların desteğine ihtiyacı var. Bu sezon sadece büyük maçlarda buralardı ve biz o maçları kazandık. Fenerbahçe taraftarı beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:09
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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