Kadıköy'de çimlere veda organizasyonu

Gelecek sezon hibrit çime dönecek Ülker Stadı'nın zemini değişmeden önce Fenerbahçe Kulübü, bir organizasyon düzenledi.

Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler ile sarı-lacivertli takımın eski futbolcuları ve ünlü isimler arasında maç yapıldı.

Eski futbolcuların arasında Tuncay Şanlı, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Şenol Ustaömer, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün gibi isimler yer aldı. Bu takımda sanat dünyasından Kıraç, İlker Ayrık gibi isimler de oynadı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Ünlüler Takımı 3-1 kazandı. Maçın gollerini ünlüler takımından Tuncay Şanlı ve Kemalettin Şentürk (2) kaydetti. Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlerin takımının tek golünü ise Anadolu Ajansı muhabiri Erkan Tiryaki attı.

Maçın son 5 dakikasında Tuncay Şanlı, muhabirlerin takımına geçti. Tuncay, maçın sonunda muhabirler takımı adına bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi.