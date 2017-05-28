Kadıköy'de çimlere veda organizasyonu
Fenerbahçe Ülker Stadı'nın gelecek sezon için değiştirilecek çimleri zeminden kaldırılmadan önce, Fenerbahçeli eski futbolcular ve ünlü isimler ile sarı-lacivertli takımı takip eden muhabirler arasında maç yapıldı.
Gelecek sezon hibrit çime dönecek Ülker Stadı'nın zemini değişmeden önce Fenerbahçe Kulübü, bir organizasyon düzenledi.
Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler ile sarı-lacivertli takımın eski futbolcuları ve ünlü isimler arasında maç yapıldı.
Eski futbolcuların arasında Tuncay Şanlı, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Şenol Ustaömer, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün gibi isimler yer aldı. Bu takımda sanat dünyasından Kıraç, İlker Ayrık gibi isimler de oynadı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Ünlüler Takımı 3-1 kazandı. Maçın gollerini ünlüler takımından Tuncay Şanlı ve Kemalettin Şentürk (2) kaydetti. Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlerin takımının tek golünü ise Anadolu Ajansı muhabiri Erkan Tiryaki attı.
Maçın son 5 dakikasında Tuncay Şanlı, muhabirlerin takımına geçti. Tuncay, maçın sonunda muhabirler takımı adına bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:13
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
Kadıköy'de çimlere veda organizasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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