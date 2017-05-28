 "Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı

    "Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı

    Trabzonspor ile dün oynanan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki son maçın ardından bugün "Kadıköy'de Çimlere Veda" Organizasyonu yapıldı.

    Gelecek sezondan itibaren hibrit çim sistemine geçecek olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalar öncesi özel bir organizasyon düzenlendi.

    Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Kadıköy'de Çimlere Veda" etkinliğinde sembolik anı maçları yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Doğan da organizasyonu yerinde takip etti.



    Organizasyonda ilk olarak 4'e bölünen sahada Fenerbahçe Spor Kulübü şube ve dernek üyeleri ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri
    maçlar oynadı. Üyeler statta maç heyecanı yaşarken, aileleri ise tribünden onları destekledi.

    Ardından Fenerbahçeli sanatçılar ve eski futbolcuların yer aldığı ünlüler takımı ile Fenerbahçeli spor muhabirlerinden oluşan takım karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı Tuncay Şanlı ve Kemalettin Şentürk'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ünlüler takımından Zafer Tüzün farkı üçe çıkardı. Muhabirler takımı bir gol bulsa da maç ünlülerin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Karşılaşmanın ardından iki ekibin oyuncuları objektiflere birlikte poz verdiler.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.