"Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı
Trabzonspor ile dün oynanan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki son maçın ardından bugün "Kadıköy'de Çimlere Veda" Organizasyonu yapıldı.
Gelecek sezondan itibaren hibrit çim sistemine geçecek olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalar öncesi özel bir organizasyon düzenlendi.
Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Kadıköy'de Çimlere Veda" etkinliğinde sembolik anı maçları yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Doğan da organizasyonu yerinde takip etti.
Organizasyonda ilk olarak 4'e bölünen sahada Fenerbahçe Spor Kulübü şube ve dernek üyeleri ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri
maçlar oynadı. Üyeler statta maç heyecanı yaşarken, aileleri ise tribünden onları destekledi.
Ardından Fenerbahçeli sanatçılar ve eski futbolcuların yer aldığı ünlüler takımı ile Fenerbahçeli spor muhabirlerinden oluşan takım karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı Tuncay Şanlı ve Kemalettin Şentürk'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ünlüler takımından Zafer Tüzün farkı üçe çıkardı. Muhabirler takımı bir gol bulsa da maç ünlülerin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından iki ekibin oyuncuları objektiflere birlikte poz verdiler.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:24
-
Valbuena'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
AL İYİCE AL İYİCE BATIR
-
Bursaspor kendini ateşe attı
Toplam 8
Yorum
nturk haftaya kardes trabzon bir kiyak yapar,hafta arasi butun futbolcularim sakatlandi deyip yedeklerlerklerle cikar bursaya yenilir
-
Kalitemiz bu
Toplam 42
Yorum
Ali Can Hani M.Denizli,Daum,E.Yenal,Aykut şampiyon yapmamıştı.Takımı ne hale getirdi.Hani Aykut gelemezdi.Kıskançlıkla kulüp yönetilmez.Başarılı ola
"Kadıköy'de Çimlere Veda" maçı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.