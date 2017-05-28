Hasan Ali sağ bekte

Kanarya'da sağ bek krizi ise sürdü. Şener'in sakatlığının geçmemesi üzerine sağ bekte yine Hasan Ali forma giydi. Sol bekte ise İsmail görev yaptı. Hasan Ali sağda gerçek mevkisi sol bekten daha iyi oynadı. Gol de onun şutuyla geldi.