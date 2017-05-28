 Emenike ıslıklandı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ıslıklandı

    Emenike ıslıklandı
    Derbinin 14. dakikasında , Onur'un ayağına bastı. İkili arasında tartışma çıkarken, Emenike daha sonra eliyle Onur'a 'Konuş' hareketi yaptı ve sarı kart gördü. 72. dakikada kenara alınan Nijeryalı forveti taraftar ıslıkladı, o da tepki olarak tribünleri alkışladı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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