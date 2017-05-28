 Dick’ten 3 forvet – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Dick’ten 3 forvet

    Dick’ten 3 forvet
    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Trabzonspor'a karşı maça 3 forvetle başladı. Hollandalı teknik adam, solda Sow, 10 numara bölgesinde Van Persie ve ileri uçta Emenike'ye şans tanıdı. Kanarya, Lens'le birlikte 4 hücum oyuncusuyla oynadı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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