''Bu sezon herkes kötüydü''

Salih Uçan bu sezon takım olarak kötü oynadıklarını söyledi.

Genç oyuncu, eleştirilen performansı için, "Bunun sebebi sadece bireysel değil. Biz de takım olarak Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynasaydık, onlarda bütün oyuncular değerlendi. Biz bu sene kötü maçlar oynadık, kötü sonuçlar aldık bu a'dan z'ye bütün oyuncuları etkiledi. İnşallah seneye daha farklı olacak" dedi.