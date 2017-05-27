 ''Yarım metre ofsayt...'' – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Yarım metre ofsayt...''

    ''Yarım metre ofsayt...''

    FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    Dilmen şunları söyledi:

    "Seyirci sayısının en az olduğu - maçı budur. Bu kadar boşluğun oldu bir maç hiç yoktu.

    İkili mücadelenin yoğun olduğu bir ilk yarı oldu. Fenerbahçe, çok çok büyük bir ihtimalle ofsaytla golü buldu. Yarım metre ofsayt gibi geldi bana. Hakemin burada bir hatası var.

    İkinci yarıda Fenerbahçe yine kontrataktan etkili olmaya çalışacaktır. Fenerbahçe için 3.'lük önemli. Antalya kazandığı için Trabzonspor için de önemli. İlk 5-10 dakika Trabzonspor daha üstün oynadı. Sonradan dengelendi."

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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