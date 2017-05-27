Dilmen şunları söyledi:

"Seyirci sayısının en az olduğu Trabzonspor - Fenerbahçe maçı budur. Bu kadar boşluğun oldu bir maç hiç yoktu.

İkili mücadelenin yoğun olduğu bir ilk yarı oldu. Fenerbahçe, çok çok büyük bir ihtimalle ofsaytla golü buldu. Yarım metre ofsayt gibi geldi bana. Hakemin burada bir hatası var.

İkinci yarıda Fenerbahçe yine kontrataktan etkili olmaya çalışacaktır. Fenerbahçe için 3.'lük önemli. Antalya kazandığı için Trabzonspor için de önemli. İlk 5-10 dakika Trabzonspor daha üstün oynadı. Sonradan dengelendi."