 ''Volkan’a denk geldi napalım!'' – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Volkan’a denk geldi napalım!''

    ''Volkan’a denk geldi napalım!''
    , geçen hafta frikikten F.Bahçe'ye attığı gol için kaleci Volkan Demirel'le arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Soyunma odasında konuştuk. Ona böyle goller attığım için biraz tepkiliydi. Kendisi kardeşim gibidir, ona denk geldi yapacak bir şey yok" diye konuştu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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