 ''Taison, Fener ve Beşiktaş’ı kullandı'' – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    '', Fener ve Beşiktaş’ı kullandı''

    ''Taison, Fener ve Beşiktaş’ı kullandı''
    Shakhtar Donetsk'le 4 yıllık sözleşme uzatan 'ın Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Doğan Ercan, Brezilyalı forvetin F.Bahçe Beşiktaş'ı kullanarak pazarını arttırdığını söyledi. Radyospor'a konuşan Ercan, Taison'un F.Bahçe'den 4 milyon euro istediğini söyledi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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