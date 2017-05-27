 Nee, 30 milyon euro mu dedin! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Nee, 30 milyon euro mu dedin!

    Nee, 30 milyon euro mu dedin!
    Ukrayna'dan Football-1 adlı televizyon kanalı F.Bahçe'nin Andriy Yarmolenko için Dinamo Kiev'e teklif yaptığını duyurdu. Ancak bu haberin Fenerbahçe'yi sevindirecek bir tarafı yok. Daha önce Valencia'nın yaptığı 19 milyon euro'luk teklifi kabul etmeyen ve 25 milyon euro isteyen Dinamo Kiev'in, sarı-lacivertlilerle 30 milyon euro üzerinden pazarlık yaptığını iddia etti. Yani transfer daha başlamadan bitmiş!
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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