 Karavaiev 4 ay sonra kadroda – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    4 ay sonra kadroda

    Karavaiev 4 ay sonra kadroda

    'ye devre arasında transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleksandr , Süper Lig'de 4 ay sonra 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

    Ligde son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında kadroya giren ve 24 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, uzun bir aradan sonra 18 kişilik listeye dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.

    Sarı-lacivertli takımda kaleci Ertuğrul Taşkıran, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Salih Uçan, Yiğithan Güveli ve Miroslav Stoch, yedek kulübesindeki diğer isimler oldu.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:55
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