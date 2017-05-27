Karavaiev 4 ay sonra kadroda
Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev, Süper Lig'de 4 ay sonra 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.
Ligde son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında kadroya giren ve 24 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, uzun bir aradan sonra 18 kişilik listeye dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.
Sarı-lacivertli takımda kaleci Ertuğrul Taşkıran, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Salih Uçan, Yiğithan Güveli ve Miroslav Stoch, yedek kulübesindeki diğer isimler oldu.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:55
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 4
Yorum
kartal-64 palabıyıklı fenerbahçeyi,,,, yenecek Trabzonspor
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“Hayatımın en büyük darbesini yedim”
Toplam 5
Yorum
metinn bastan sona okudum dolandirilimisda neden dolandirilmis sonunda bircumle insaat isi nden dolandirilmis serbest kalmasi mahkeme sonu beliolr
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 21
Yorum
tandur beşiktaş sezon sonu mangala çağırıyor
Karavaiev 4 ay sonra kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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