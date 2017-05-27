Karavaiev 4 ay sonra kadroda

Ligde son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında kadroya giren ve 24 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, uzun bir aradan sonra 18 kişilik listeye dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.



Sarı-lacivertli takımda kaleci Ertuğrul Taşkıran, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Salih Uçan, Yiğithan Güveli ve Miroslav Stoch, yedek kulübesindeki diğer isimler oldu.