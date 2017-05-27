''İlk seçenek her zaman Deportivo''
Geçen sezon Deportivo’dan 20 milyon euro’ya transfer olan 28 yaşındaki santrforun menajeri, “İlk seçenek her zaman Deportivo” diye sarı-lacivertlilere kapıyı kapattı.
KALBİYLE OYNAYAN FUTBOLCU
Lovelle, sezon başında Deportivo'dan Arsenal'e 20 milyon euro bonservisle transfer olan İspanyol golcü hakkında yerel bir radyoda kötü haberi verdi.
"İlk seçenek her zaman Deportivo olacaktır" diyen Perez'in menajeri, "Arsenal'den ayrılırsa Deportivo'da oynamak ister çünkü Lucas her zaman kalbiyle oynayan bir futbolcudur. Transferin gerçekleşmesinin kolay görünmediğini biliyoruz. Arsenal ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından F.Bahçe'ye yakın kaynakların Perez transferinin rafa kaldırıldığını belirttiği öğrenildi.
WENGER'DEN 'İSTEKSİZ' YORUMU
Arsenal'de bu sezon 22 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Perez için teknik direktörü Arsene Wenger de umutsuz konuştu. Fransız teknik adam, "Çok kaliteli bir forvet ama onda bir istek ve arzu göremiyorum. Bunu itiraf etmeliyim" ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞINA TEŞHİS KONAMIYOR
Perez'in sakatlığının bir türlü geçmemesi, akıllarda soru işareti bırakıyor. İspanyol vavel.com internet sitesi, mart ayında kasığından sakatlanan 28 yaşındaki golcünün 2.5 ay geçmesine rağmen hala iyileşemediğini hatırlatıp, Perez'e teşhis konamadığını öne sürdü.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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