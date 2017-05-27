Geçen sezon Deportivo’dan 20 milyon euro’ya transfer olan 28 yaşındaki santrforun menajeri, “İlk seçenek her zaman Deportivo” diye sarı-lacivertlilere kapıyı kapattı.

F.Bahçe'nin hücum bölgesine düşündüğü transferlerin başında gelen, İngiltere'de Arsenal'de oynayan Lucas Perez için menajerinden açıklama geldi. Menajeri Rodson Fernandez Lovelle, Perez'in Arsenal'den ayrılma durumunda Deportivo'ya geri dönmeyi tercih edeceğini söyledi.



KALBİYLE OYNAYAN FUTBOLCU

Lovelle, sezon başında Deportivo'dan Arsenal'e 20 milyon euro bonservisle transfer olan İspanyol golcü hakkında yerel bir radyoda kötü haberi verdi.



"İlk seçenek her zaman Deportivo olacaktır" diyen Perez'in menajeri, "Arsenal'den ayrılırsa Deportivo'da oynamak ister çünkü Lucas her zaman kalbiyle oynayan bir futbolcudur. Transferin gerçekleşmesinin kolay görünmediğini biliyoruz. Arsenal ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından F.Bahçe'ye yakın kaynakların Perez transferinin rafa kaldırıldığını belirttiği öğrenildi.



WENGER'DEN 'İSTEKSİZ' YORUMU

Arsenal'de bu sezon 22 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Perez için teknik direktörü Arsene Wenger de umutsuz konuştu. Fransız teknik adam, "Çok kaliteli bir forvet ama onda bir istek ve arzu göremiyorum. Bunu itiraf etmeliyim" ifadelerini kullandı.



SAKATLIĞINA TEŞHİS KONAMIYOR

Perez'in sakatlığının bir türlü geçmemesi, akıllarda soru işareti bırakıyor. İspanyol vavel.com internet sitesi, mart ayında kasığından sakatlanan 28 yaşındaki golcünün 2.5 ay geçmesine rağmen hala iyileşemediğini hatırlatıp, Perez'e teşhis konamadığını öne sürdü.