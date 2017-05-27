Fenerbahçe - Trabzonspor | 19.00

Fenerbahçe, 33. hafta maçında Kadıköy'de bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de ilk iki şansı kalmayan ve 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Derbi, sarı- lacivertlilerin bu sezon seyircisi önündeki son maçı olacak.

Trabzonspor, 15 resmi maçtır (14'ü lig, 1'i kupa) mağlup edemediği Fenerbahçe'yi bu kez yenerek, ligi 5'inci bitirme şansını son haftaya taşımak istiyor. Kanarya'nın hedefi ise ligin bitimine bir hafta kala lig üçüncülüğünü garantilemek. Bunun için önce Trabzonspor'u yenmesi, pazartesi günü ise Galatasaray'ın Alanya'da takılması gerekecek.

SIRADAN BİR HEDEF DEĞİL

Üçüncülük , Fenerbahçe için sıradan bir hedef değil. Bu aynı zamanda sezonu geç açmak ve uzun tatil yapmak demek. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını garantileyen Başakşehir, Konyaspor'u yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, lig üçüncüsü kupa kontenjanından Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak.

BİR TUR ÖNCE BAŞLAYACAK

Bu ihtimal gerçekleşmese dahi, lig üçüncüsü Avrupa Ligi ön elemelerine her halükarda 4'üncüye göre bir tur önceden başlayacağı için daha uzun tatil yapacak. Fenerbahçeli futbolcular, işte bu yüzden derbiye daha çok asılacaklar. Sarı-lacivertliler, "Kendin için bir şey yap" sloganıyla sahaya çıkacaklar...



KANARYA 48-39 ÖNDE

F.Bahçe ile Trabzonspor arasındaki 43 yıllık rekabette sarı-lacivertliler 48, bordo-mavililer ise 37 galibiyet aldı; 33 maç ise berabere bitti. Kanarya ligde de galibiyet sayısında 37-22 önde; 28 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fırtına'ya son 15 resmi maçta yenilmeyen F.Bahçe, rakibinden son 10 maçtır gol dahi yemiyor. Kadıköy'de 27-11 üstün olan F.Bahçe, ligde Trabzon'a evinde en son 1997-98 sezonunda mağlup olmuştu.

KADIKÖY KABUSU!

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son 17 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi. Sarı-lacivertliler, ligde Ülker Stadı'nda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken 3 yenilgi aldı, 19 puan kaybetti. Bu kötü performans, Kanarya'yı şampiyonluk yarışında koparan en büyük etkenlerden biri oldu.

ORTA SAHADA SIKINTI

Kanarya, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle orta sahada sıkıntılı. Cezalı Alper'in şanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Ozan, bugün yoklar. Şener'in durumu ise belirsiz. Şener yetişmezse sağ bekte Hasan Ali, sol bekte İsmail görev alacak. Orta saha üçlüsünün ise Neustadter, Josef ve Salih'ten oluşması bekleniyor. Josef- Salih-Aatıf kurgusu da ihtimaller arasında.

DERBİLERDE GEÇİT YOK

F.Bahçe, Süper Lig'de G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı sahasında 39 maçtır yenilmiyor. Kanarya bu maçlarda 23 galibiyet elde ederken, 16 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde son derbi yenilgisini 2005'te 4-3'lük skorla Beşiktaş'a karşı aldı..

REKOR KIRABİLİR

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini F.Bahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, F.Bahçe maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçmiş olacak. Fırtına bu sezon dış sahada iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi.

YANAL'IN FENER KARNESİ

Ersun Yanal üç farklı dönemde Trabzonspor'un teknik direktörü olarak görev yaptı. Yanal bu görev süreleri içinde F.Bahçe'ye karşı beş lig maçına çıktı. Yanal yönetimindeki Trabzonspor bu maçlarda iki kez (2007-08 sezonu 2-3 ve 2016'da 0-3) kaybederken üç karşılaşmayı yitirmedi. 2007-08 sezonunda Trabzon'da rakibini 2-0 yenen bordo-mavili hoca yönetimindeki takım, 2008-09 ve 2014-15'te Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Yanal kariyeri boyunca F.Bahçe'ye karşı 19 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı; 7 kez de mağlup oldu.

10 MAÇTIR SUSKUN

Trabzonspor, F.Bahçe'yle oynadığı son 10 maçta rakibine gol atamadı. Son olarak 2011-12 sezonu Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 6 Mayıs'ta oynanan ve 3-1 mağlup olduğu maçta F.Bahçe ağlarına gol alan bordo-mavililer, sonraki 10 karşılaşmayı gol bulamadan tamamladı..



STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Emenike, Lens, Sow, Robin van Persie.

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal