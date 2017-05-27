 F.Bahçe'nin Euroleague kupası anıtlaştırılacak – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'nin Euroleague kupası anıtlaştırılacak

    F.Bahçe'nin Euroleague kupası anıtlaştırılacak

    Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kazandığı THY Avrupa Ligi kupasını anıtlaştıracaklarını belirtti.

    Başkan Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk sporunun futbol dışında da sürekli güçlenerek geliştiğini ve Türkiye'nin sporda dünyada haklı yerini almaya başladığını belirterek, "THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

    Osman Develioğlu, daha önce Anadolu Efes'in 1996'da kazanılan Koraç Kupası, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge Kupası'nı da anıtlaştırdıklarını vurgulayarak, anıt yeri ve proje konusunda çalışmalara başladıklarını kaydetti.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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