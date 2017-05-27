F.Bahçe'nin Euroleague kupası anıtlaştırılacak
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kazandığı THY Avrupa Ligi kupasını anıtlaştıracaklarını belirtti.
Başkan Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk sporunun futbol dışında da sürekli güçlenerek geliştiğini ve Türkiye'nin sporda dünyada haklı yerini almaya başladığını belirterek, "THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Osman Develioğlu, daha önce Anadolu Efes'in 1996'da kazanılan Koraç Kupası, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge Kupası'nı da anıtlaştırdıklarını vurgulayarak, anıt yeri ve proje konusunda çalışmalara başladıklarını kaydetti.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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