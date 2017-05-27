"Eskiden korkarlardı''
Trabzonspor’a tek golü atan Senegalli forvet maç sonu acı reçeteyi yazdı: “Kadıköy’de topu alan rakip artık istediğini yapıyor. Baskı yok. Bu unutmak istediğimiz bir sezon”
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Moussa Sow, Trabzonspor karşısında da etkili bir performans sergiledi. Senegalli forvet en hareketli maçlarından birini oynarken dakikalar 23'ü gösterirken rakip ağları sarsmayı başardı. Sağ bekte oynayan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Onur Kıvrak topu ne tutabildi ne de kornere atabildi. Pozisyonu iyi takip eden Moussa Sow da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmakta zorlanmadı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu böylece bu sezon ligde 12. kez fileleri sarsmayı başardı. Moussa Sow, 50 ayrı maçta gol atmış oldu.
'BİRLİK OLAMADIK'
Sow maç sonu şunları söyledi: "Geçen senelerde Kadıköy'e gelen rakipler korkardı. Şimdi topu aldıklarında istediklerini yapıyorlar. Eskiden burada baskı vardı. Bu sene birlik olamadık. Takım bütünlüğünü yansıtamadık. Unutmak istediğimiz bir sezon. Sezon başından beri iyi değiliz. Trabzon'a karşı da tüm sezon gibi iyi değildik"
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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