 De Jong tam F.Bahçe’ye göre – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    De Jong tam F.Bahçe’ye göre

    De Jong tam F.Bahçe’ye göre

    Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Pierre Van Hooijdonk, bu sezonu PSV’de kiralık geçiren Newcastle’lı ’u ’ye önerdi, “Alırsanız büyük iş yapar” dedi.

    'nin menajerliğe soyunan Hollandalı eski yıldızı Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertlilere vatandaşı 'u önerdi. Bonservisi Newcastle United'da olan, sezonu ise PSV'de kiralık geçiren 28 yaşındaki on numara, 19 maçta 6 gol-1 asistlik bir performans sergiledi. Hooijdonk, Newcastle'ın De Jong'u kadrosunda istemediğini, PSV'nin ise satın alma opsiyonunun kullanmayacağını Fenerbahçeli yetkililere bildirirken, Ajax'ın altyapısından yetişen oyuncunun "aranan kan" olduğunu iletti. Hooijdonk, "De Jong'u alırsanız büyük iş yapar" dedi. Ada ekibinin, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Siem de Jong, kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi..
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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